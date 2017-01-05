Merkez Bankası: Vergi artışı ocak enflasyonunu da yükseltecek

Merkez Bankası (TCMB) başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun kur, enerji fiyatları ve vergi zammı nedeniyle yükseldiğini belirterek “Tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ay içine yayıldığından vergi artışının etkisi, daha sınırlı olmakla birlikte ocakta da gözlenecek” dedi.

Merkez Bankası tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.64 arttığı, yıllık enflasyonun 1.53 puan yükselerek yüzde 8.53 olduğu aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda şu açıklamaları yaptı:

-Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükseldi.

-Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak sürdü.

-Başta tütün ürünlerine yönelik olmak üzere son dönemde yapılan vergi ayarlamaları da enflasyon üzerinde belirgin bir yukarı yönlü etki yaptı.

-Aralık ayında TL’deki değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi.

-Tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ay içine yayıldığından vergi artışının etkisi, daha sınırlı olmakla birlikte ocak ayında da gözlenecektir.

-Aralık özellikle TL’deki değer kaybına bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlendiği bir dönem oldu