Merkez Bankası ve BAE arasında swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk Lirası olarak ifade edildi.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” dedi.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.