T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası ve BAE arasında swap anlaşması

Anlaşmanın büyüklüğü 64 milyar TL ve 18 milyar dirhem olarak belirlendi

19 Ocak 2022 10:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın büyüklüğünün 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk Lirası olarak ifade edildi.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” dedi.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.   

swapbae64 milyar tl18 milyar dirhemşahap kavcıoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24