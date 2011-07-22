Merkez Bankası uyardı: Dövizle borçlanmayın!

T24 - Merkez Bankası Başkanı Başçı, "Kamu ve özel sektörün dövizde açık pozisyonda olmamasında fayda var" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, global piyasalarda artan riske karşı uyarılarda bulundu. Özellikle döviz açık pozisyonu konusuna dikkat çeken Başçı, döviz pozisyonlarında kamu ve özel sektörün, dövizde net açık pozisyonda değil, daha dengeli bir pozisyonda olmasında fayda olduğunu bildirdi.



Başçı, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen ''10. Ekonomi Yaz Seminerleri 2011'' kapsamında ''Para Politikaları'' konulu konferans verdi. Konferansta kurlardaki dalgalanma ve açık pozisyon konusuna değinen Başçı, açık pozisyon olması durumunda kurlardaki dalgalanmaya karşı toleransın daha az olduğunu kaydetti.



Erdem Başçı, ''Açık pozisyon yoksa daha rahat dalgalı kur rejimini uygulayabiliyorsunuz. Açık pozisyonunuzu sınırlamanız iyi bir şey'' dedi.



Döviz pozisyonlarında kamu ve özel sektörün, dövizde net açık pozisyonda değil, daha dengeli bir pozisyonda olmasında fayda olduğunu bildiren Başçı, ''hatta bazıları der ki belki biraz uzun pozisyonda yani fazla döviz pozisyonda bile olsa daha iyi olabilir diye algılayanlarda da var'' dedi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan MB Başkanı şunları söyledi:



"Açık pozisyonunuzu sınırlamanız iyi bir şey. Döviz pozisyonlarında kamu ve özel sektörün, dövizde net açık pozisyonda değil, daha dengeli bir pozisyonda olmasında fayda var. Döviz pozisyonu olmayan dövizle borçlanmıyor. Dış finansmana bağımlı firmalar şoklar karşısında daha çok etkileniyor. Kamu ve özel sektörün dövizde açık pozisyonda olmamasında yarar var. "



Başçı, konferansın sorular bölümünde ise net ihracatın önceki çeyreğe göre büyümeye artı katkı yapmasını beklediklerini, enflasyon hedeflemesinin de kesinlikle devam edeceğini söyledi.







