Merkez Bankası: Üretici enflasyonunda artışta döviz belirleyici oldu

Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki aylık yüzde 2.65 artış ile yüzde 14.33 düzeyine yükselen yıllık üretici enflasyonundaki (Yİ-ÜFE) artışta "döviz kuru gelişmelerinin" belirleyici olduğuna işaret etti.

Merkez Bankası'nın Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru gelişmelerinin belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükselmiştir" dendi.

Raporda şu tespitler yer aldı: