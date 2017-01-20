Merkez Bankası Türkiye'nin toplam finansal varlıklarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin yayınladığı 'Finansal İstikrar Raporu'na göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 8 trilyon 554 milyar TL, yükümlülükleri ise 9 trilyon 488 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Böylece finansal varlık ve yükümlülüklerin farkında oluşan net finansal değer 935 milyar TL düzeyine ulaştı. Genel ekonomi net borçlu pozisyonunu sürdürdü. Toplam ekonominin finansmanı, büyük ölçüde dünyanın geri kalanı (yurt dışı) ve hane halkı tarafından sağlandı.

"Toplam ekonominin finansmanı, büyük ölçüde hane halkından sağlandı"

BloombergHT'de yer alan habere göre veri dönemi boyunca, hane halkı ve dünyanın geri kalanı finansal fazla verirken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim finansal açık verdi. Diğer taraftan, finansal kuruluşlar ile sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının net finansal değeri, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle dengedeki pozisyonu korundu ve yatay bir seyir izledi.

Sektörler itibarıyla finansal varlık ve yükümlülükler incelendiğinde; finansal olmayan kuruluşların hem varlık hem yükümlülük tarafında geleneksel olarak en büyük sektör olduğu

görüldü. Finansal araç dağılımında ise hem varlık hem yükümlülük tarafında diğer alacaklar ve krediler en ağırlıklı araçlar olarak gözlendi.

Akım veriler incelendiğinde; 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, tüm sektörlerde işlem kaynaklı

akımlarda artış, değerleme kaynaklı akımlarda ise dünyanın geri kalanı, genel yönetim ve finansal olmayan kuruluşlarda azalış gözlendi.

İşlem kaynaklı akımların değerleme kaynaklı akımlardan büyük olması sonucunda, dünyanın geri kalanı hariç tüm

sektörler için pozitif net akım gerçekleşti. En yüksek net akım, varlık artışı olarak finansal

kuruluşlarca kaydedildi. Büyük kısmı varlıklardaki değerleme artışından

kaynaklandı. Dünyanın geri kalanında görülen negatif net akım ise net değerleme işlemlerindeki azalışa bağlı oldu.

Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı izlenimlerini paylaştı: