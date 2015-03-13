Merkez Bankası, TÜFE beklentisini yükseltti

Merkez Bankası, daha önce yüzde 6.77 olarak açıkladığı TÜFE beklentisini, yüzde 6.98 olarak revize etti.

Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonuçlarına göre 1 haftalık repo faizi olarak bilinen politika fazinin yıl sonunda 7.54 olması bekleniyor. Politika faizi son 0.25 puanlık inidirmden sonra 7.50'ye inmişti.



Öte yandan merkez bankası faiz indirmek için enflasyonun ciddi bir engel olduğunu vurguluyordu. Beklenti anketi sonuçlarına göre TÜFE tahmini de Şubat ayına göre yükseldi.



Ankete katılanlar yıl sonunda politika faizinin yüzde 7.54 olacağını ifade etti. Yani politika faizinin yıl sonunda bugün beklenenden daha fazla olması bekleniyor.