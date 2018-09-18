Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yükseltti

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkardı. Kararla zorunlu karşılıkların TL olarak tutulmasının teşvik edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi.

Zonlu karşılık nedir?

Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranı anlamına geliyor.

Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabiliyor. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanıyor ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiliyor

Zorunlu karşılığa bağlı yükümlülükler iki haftada bir cuma günleri hesaplanıyor. Zorunlu yükümlülükler, Merkez Bankası'yla, hazineyle ve diğer yurtiçi bankalarla uluslararası anlaşmayla kurulmuş bankaların kendi merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen yurtiçi bilanço kalemlerinden oluşuyor.