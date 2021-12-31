Türk Lirası mevduatına geçişte dönüşüm kuru için 6 farklı saat dikkate alınacak

Merkez Bankası kur korumalı mevduatta "dönüşüm kuru"nun kaldırılmasına ilişkin tebliğin uygulama talimatını yayımladı.

Buna göre dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak.

TCMB ayrı bir tebliğ ile altından TL'ye dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı.

Altın dönüşüm fiyatı Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı olarak uygulanacak.

Önceki düzenlemede dönüşüm kuru olarak saat 11:00'de TCMB tarafından ilan edilen kur dikkate alınıyordu.

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kur korumalı mevduatta dönüşüm kuru uygulamasının kaldırıldığı ilan edilmişti.

TIKLAYIN: Kur korumalı mevduata geçiş için 'özel dönüşüm kuru' kaldırıldı