-Merkez Bankası tasarruf istedi ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Merkez Bankası, Orta Vadeli Program'da öngörülen mali çerçevenin uygulanması ve cari açığa kalıcı bir çözüm sağlanması amacıyla ülkede tasarruf oranlarını artırıcı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı yapısal reformların gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiğini bildirdi. Merkez Bankası tarafından yılda iki kez yayımlanan ''Finansal İstikrar Raporu'nun'' ikincisi yayımlandı. Rapora göre, kredi artışı hızı yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hız kesti ve makul seviyelere indi. Özellikle tüketici kredilerinde gözlenen yavaşlamanın önümüzdeki dönemde ülkede özel tasarruf eğiliminin artmasını sağlayarak cari açıktaki iyileşmenin hızlanmasına katkıda bulunacağı değerlendirildi. Türkiye'de alınan tedbirler sonucunda iç ve dış talebin dengelenmeye başladığına işaret edilen Finansal İstikrar Raporunda öne çıkan diğer bazı başlıklar şöyle; ''Gelişmiş ülkelerin kamu borçlarındaki ve para miktarlarındaki aşırı artış, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarındaki oynaklığı da artırıyor. Cari açıktaki iyileşmenin kalıcı olabilmesi için kredilerin makul seviyelerde büyümeye devam etmesi önemli. Özellikle tüketici kredilerinde gözlenen yavaşlamanın önümüzdeki dönemde ülkemizde özel tasarruf eğiliminin artmasını sağlayarak cari açıktaki iyileşmenin hızlanmasına katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Bankamız sağlıklı bilanço yapısı ve güçlü politika araçları sayesinde, küresel olumsuzlukların ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkisini en aza indirecek esnekliğe sahiptir. Bankamızca tanınan döviz depo piyasasında borçlanma limitleri ile döviz ve altın cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklar birlikte dikkate alındığında, bankalarımızın önümüzdeki yıl boyunca yurt dışı yükümlülüklerini karşılama konusunda bir sorun yaşamayacakları düşünülmektedir. Bankamız küresel likidite koşullarının daha da kötüleşmesi durumunda yurt içi piyasaya ihtiyacı olan likiditenin, zamanında kontrollü ve etkili bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli politika tedbirlerini almaya devam edecektir. Bu çerçevede gerçekleştirilmekte olan günlük döviz satım ihalelerinin öngörülebilirliğini artırmak amacıyla takip eden iki iş günü içerisinde ihaleler yoluyla satılması planlanan toplam döviz miktarının üst sınırı günlük olarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Orta Vadeli Program'da öngörülen mali çerçevenin uygulanması ve cari açığa kalıcı bir çözüm sağlanması amacıyla ülkemizde tasarruf oranlarını artırıcı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı yapısal reformların gerçekleştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.''