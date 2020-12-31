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Ekonomi

Merkez Bankası, swap verilerini günlük yayımlayacak

31 Aralık 2020 10:04

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, swap işlemlerine dair verilerin 4 Ocak itibarıyla günlük olarak yayımlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır." denildi.

 

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