Merkez Bankası swap faizini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi.

TCMB haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; cuma günü itibarıyla vadesi gelmemiş haftalık dolar swap'larının toplamı 6,5 milyar dolara ulaşırken bunun 4,8 milyar dolarlık kısmı Perşembe günü gerçekleştirildi. Bu işlemlerde Perşembe günü uygulanan faiz yüzde 13,25 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, sadeleşme adımı atmıştı.

TCMB politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmış, tüm fonlamanın ise haftalık repodan yapılmasına karar vermişti. Karar metninde parasal duruşun sıkılığının kararlıkla sürdürüleceği de vurgulanmıştı.

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