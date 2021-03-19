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Ekonomi

Merkez Bankası swap faizi yüzde 19'a yükseltti

19 Mart 2021 10:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'a çıkaran kararının ardından haftalık swapta kullanılan Türk Lirası faizini yüzde 19'a yükseltti

Politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 19'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taraflı swap işlemleri Mart ayı ortası itibariyle 46 milyar dolara yükselmişti.

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