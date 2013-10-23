Merkez Bankası sürpriz yapmadı

Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizde değişikliğe gitmedi.

Banka, politika faizini yüzde 4,5'te tuttu. Faiz koridorunun üst bandı olan borç verme faiz oranı yüzde 7,75'te sabit tutan banka, koridorun alt bandı olan borçlanma faizini de yüzde 3,5'te bıraktı.

CNBC-e'nin anketine katılan 15 ekonomist hiçbir araçta değişiklik beklemiyordu.



'Enflasyon düşmeye devam eder'



PPK karar metninde, "Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmekte" ifadesine yer verildi.



'Çekirdek enflasyon hedefin üzerinde seyredecek'



"Son aylarda yaşanan döviz kuru oynaklığına bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte" değerlendirmesine yer verilen metinde "Bu durumun fiyatlama davranışları üzerindeki etkiler yakından izleniyor" denildi.