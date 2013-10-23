T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası sürpriz yapmadı

Merkez Bankası beklendiği üzere politika faizini yüzde 4,5'te bıraktı

23 Ekim 2013 18:11

Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizde değişikliğe gitmedi.

Banka, politika faizini yüzde 4,5'te tuttu. Faiz koridorunun üst bandı olan borç verme faiz oranı yüzde 7,75'te sabit tutan banka, koridorun alt bandı olan borçlanma faizini de yüzde 3,5'te bıraktı.

CNBC-e'nin anketine katılan 15 ekonomist hiçbir araçta değişiklik beklemiyordu.


'Enflasyon düşmeye devam eder'


PPK karar metninde, "Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmekte" ifadesine yer verildi.


'Çekirdek enflasyon hedefin üzerinde seyredecek'


"Son aylarda yaşanan döviz kuru oynaklığına bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte" değerlendirmesine yer verilen metinde "Bu durumun fiyatlama davranışları üzerindeki etkiler yakından izleniyor" denildi.

ETİKETLER

erdem başçımerkez bankasıfaiztürkiyedolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24