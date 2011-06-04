-MERKEZ BANKASI: SORUN GİDERİLDİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Merkez Bankası, dün ulusal ödeme sistemi olan EFT sisteminde ortaya çıkan teknik sorunun giderildiğini bildirdi. Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ulusal ödeme sistemi olan EFT sisteminde dün ortaya çıkan teknik bir sorun nedeniyle hizmet kesintisi yaşandığı, yürütülen çalışmaların ve gerekli müdahalelerin ardından sorunun giderildiği kaydedildi. Açıklamada, ''Bankamız, katılımcılar ve ödeme sistemi zinciri içinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 3 Haziran 2011 iş günü tarihi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek operasyonel sorunların giderilebilmesi için gerekli önlemleri almıştır'' denildi.