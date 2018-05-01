"Merkez Bankası 'sadeleşme' diyor; bu büyük bir adım"

Habertürk yazarı Gökhan Şen, Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporunu açıklamasına ilişkin olarak, "Banka sonunda sadeleşmeye yaklaşıyor. Başkan bu adımı atmak için gerekli teknik altyapıyı kurduklarını ve çok da uzak olmayan bir zamanda bu adımın geleceğini muştuluyor. Bunun öz Türkçe’si haziran ayındaki toplantıda haftalık repo faizinin ya da gecelik faizin yüzde 13.5 olarak belirlenmesidir" dedi.

"2010 yılından önce gecelik faizin, sonra haftalık reponun gördüğü görevi karşılayacak şekilde" diyen Şen, "Ben öyle anlıyorum en azından. Bu durumda geç likidite penceresi bir süreliğine tarihe karışacak ve politika faizinden daha yukarıda bir yerde yeni atıl şekliyle duracak gibi anlıyorum. Örneğin 15 olacak ve oracıkta duracak" açıklamasında bulundu.

Şen şöyle devam etti:

"Haftalık repo ile ortodoks bir faza terfi etmemiz oldukça olumlu bir adım olurdu doğrusu. Bu, faizi artırmadan ekstra risk primini silmemiz anlamına gelecektir.

Ülke risk primi, Türk Lirası ve uzun vadeli faizler için oldukça olumludur. Öngörülebilirlik güçlü bir silah ve piyasaların rehberliğe ihtiyacı var. Şimdilerde her zamankinden çok.

Son olarak, iyi bir haber mali cepheden gelecek gibi duruyor. Bankanın enflasyon ile mücadelede yalnız kalmaması gerektiğini gören ekonomi yönetimi burada kompleks bir yapıya geçiyor. Para politikasının yanına mali tedbirlerle destek atıyor. Bunun olması zorunluydu; gerçekleşecek olması önemli. Böylelikle, topyekûn mücadele imajı verilecek ve gerçekten herkesin odağında enflasyon olması sağlanacak.

Başkanın açıklamaları son zamanların en ümitvar açıklamalarıydı. Parasal ve mali frenlerin ortaklaşa çalışacak olması sonuca gitmeyi kolaylaştıracaktır.

Mesajlar verildi, şimdi sözleri tutma mevsimi."