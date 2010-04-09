Merkez Bankası Riyal, Ruble, Ley ve Leva da satıp alacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, ''Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelgesi'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklik ile Merkez Bankası tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler 12'den 16'ya çıktı.

Son değişiklikle Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan dövizler şöyle:

''ABD Doları, Avustralya Doları, Bulgar Levası, Danimarka Kronu, Avro, İngiliz Sterlini, İran Riyali, İsveç Kronu, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Kuveyt Dinarı, Norveç Kronu, Rumen Leyi, Rus Rublesi, Suudi Arabistan Riyali.''