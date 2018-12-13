Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 240 milyon dolar azalarak 90 milyar 764 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar azalışla 71 milyar 391 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 30 Kasım ile biten haftada 71 milyar 700 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 69 milyon dolar artarak 19 milyar 304 milyon dolardan 19 milyar 373 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 240 milyon dolar azalışla 91 milyar 4 milyon dolardan 90 milyar 764 milyon dolara indi.