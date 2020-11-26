T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 87 milyon dolar oldu

26 Kasım 2020 23:30

Merkez Bankası’nın istatistiklerine göre, toplam rezervler 85 milyar dolar, dolar rezervi ise 43,7 milyar dolar olarak rapor edildi. Toplam rezervler Aralık 2019’da 106 milyar, dolar rezervi ise aynı dönemde 81,2 milyar dolardı.

ETİKETLER

merkez bankasımerkez bankası rezerv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24