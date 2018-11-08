Merkez Bankası rezervleri 1.9 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 860 milyon dolar artarak 88 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 579 milyon dolar artışla 69 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Ekim ile biten haftada 67 milyar 606 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar artarak 18 milyar 676 milyon dolardan 18 milyar 957 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar yükselişle 86 milyar 282 milyon dolardan 88 milyar 142 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler

27.01.2017 15.315 92.517 107.832

24.02.2017 16.011 91.089 107.100

31.03.2017 17.102 88.578 105.680

28.04.2017 17.748 84.987 102.735

26.05.2017 17.961 86.971 104.932

30.06.2017 18.512 90.197 108.709

31.08.2017 20.509 91.483 111.992

29.09.2017 20.441 91.503 111.944

27.10.2017 21.420 95.481 116.901

24.11.2017 22.595 96.350 118.945

29.12.2017 23.542 84.111 107.653

26.01.2018 25.341 91.392 116.733

23.02.2018 25.241 88.655 113.896

30.03.2018 25.345 84.702 110.047

27.04.2018 25.189 87.573 112.762

25.05.2018 24.470 83.762 108.232

29.06.2018 22.836 75.566 98.402

27.07.2018 22.282 78.330 100.612

31.08.2018 18.435 70.414 88.849

28.09.2018 17.667 66.989 84.656

05.10.2018 17.908 66.288 84.196

12.10.2018 17.961 66.402 84.363

19.10.2018 18.543 65.272 83.815

26.10.2018 18.676 67.606 86.282

02.11.2018 18.957 69.185 88.142