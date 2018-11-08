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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 1.9 milyar dolar arttı

MB toplam rezervleri, geçen hafta 88 milyar 142 milyon dolar oldu

08 Kasım 2018 22:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 860 milyon dolar artarak 88 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 579 milyon dolar artışla 69 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Ekim ile biten haftada 67 milyar 606 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar artarak 18 milyar 676 milyon dolardan 18 milyar 957 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar yükselişle 86 milyar 282 milyon dolardan 88 milyar 142 milyon dolara çıktı. 
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih             Altın Rezervi  Brüt Döviz Rezervi  Toplam Rezervler 
27.01.2017       15.315                    92.517                107.832 
24.02.2017       16.011                   91.089                107.100 
31.03.2017       17.102                    88.578                105.680 
28.04.2017       17.748                   84.987                102.735 
26.05.2017       17.961                    86.971                104.932 
30.06.2017       18.512                   90.197                108.709
31.08.2017       20.509                    91.483                111.992
29.09.2017       20.441                   91.503                111.944 
27.10.2017       21.420                    95.481                116.901
24.11.2017       22.595                   96.350                118.945 
29.12.2017       23.542                    84.111                107.653
26.01.2018       25.341                   91.392                116.733
23.02.2018       25.241                    88.655                113.896 
30.03.2018       25.345                   84.702                110.047
27.04.2018       25.189                    87.573                112.762 
25.05.2018       24.470                   83.762                108.232 
29.06.2018       22.836                    75.566                 98.402 
27.07.2018       22.282                   78.330                100.612 
31.08.2018       18.435                    70.414                 88.849 
28.09.2018       17.667                   66.989                 84.656 
05.10.2018       17.908                    66.288                 84.196
12.10.2018       17.961                   66.402                 84.363 
19.10.2018       18.543                    65.272                 83.815
26.10.2018       18.676                   67.606                 86.282 
02.11.2018       18.957                    69.185                 88.142 

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