Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 664 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 664 milyon dolar azalışla 113 milyar 599 milyon dolara geriledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 402 milyon dolar azalarak 98 milyar 633 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 99 milyar 35 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 262 milyon dolar azalarak 14 milyar 966 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri bir önceki hafta 16 milyar 228 milyon dolar düzeyindeydi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 664 milyon dolar gerileyerek 113 milyar 599 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):