Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları mayısta 92 milyar dolara yükseldi

T24 Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin resmi rezerv varlıklarını açıkladı.

Buna göre TCMB'nin Mayıs ayında bir önceki aya göre resmi rezerv varlıkları yüzde 4,6 artarak 92 milyar dolara yükseldi.

Yine TCMB verilerine göre; bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46,5 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,4 artarak 43,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 13,6 azalarak 23,4 milyar ABD doları seviyesine indi.

Bu tutarın yaklaşık 18 milyar ABD doları anapara olurken, 5,4 milyar ABD doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,1 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 27,2 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 46 milyar ABD doları olarak kaydedildi.