Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 125,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin resmi rezerv varlıklarını açıkladı. Buna göre kasımda resmi rezerv varlıkları aylık yüzde 1,3 artışla 125,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları aylık yüzde 2,8 artarak 78,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1 azalarak 39,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 17,6 artarak 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın yaklaşık 24,5 milyar doları anapara, 5,6 milyar dolarını faiz oluşturdu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,6 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 27,3 milyar doları bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 56,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.