Merkez Bankası: Reel efektif döviz kuru Eylül'de 62.21'e geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Eylül ayında 62.21 ile en düşük düzeyine geriledi.



Merkez Bankası verilerine göre REK, Haziran'da 69.14, Temmuz'da 68.31, Ağustos'ta 63.80 düzeyindeydi. REK, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından 62.56 düzeyindeydi.



Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da Ağustos'taki 72.55 düzeyinden Eylül'de 72.29 düzeyine geriledi.



Denklemde reel efektif kurun azalışı, Türk lirasının reel olarak değer kaybettiğini göstermesi açısından önem taşıyor. Böylece Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatı da düşüyor.