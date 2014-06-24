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Ekonomi

Merkez Bankası, politika faizini 9,5’tan yüzde 8,75’e indirdi

Piyasalarda, faiz indiriminin 0.25 puan ile 0.75 puan arasında olması bekleniyordu

24 Haziran 2014 17:07

Merkez Bankası hükümet ile arasında krize neden olan faiz konusunda politika faizini 9,5’tan yüzde 8,75’e indirdi.

Piyasalarda, faiz indiriminin 0.25 puan ile 0.75 puan arasında olması bekleniyordu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da, indirimin bu düzeyde olacağını 16 Haziran'da Konya'da yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar ölçülü faiz indirimi dediğimizde ya 25 (0.25 puan) ya 50 (0.50 puan) ya 75 baz puanlık (0.75 puan) değişiklikler yaptığımız oldu aşağı veya yukarı yönde. Dolayısıyla ölçülü indirim dediğimizde piyasa aşağı yukarı bunlardan biri olarak algılar" sözleriyle vermişti. 

Merkez Bankası Nisan ayında haftalık repo faiz oranını 0.5 puanlık indirimle yüzde 9.5'e çekmişti. Ancak bu indirim özellikle Başbakan Erdoğan tarafından çok sert eleştirilmişti. Erdoğan Köln gezisi sonrası "Yüksek faizi, yüksek enflasyonun sebebi olarak görüyorum. Benim bu noktadaki anlayışım bu. Yani faiz-enflasyon ilişkisinde faiz sebeptir, enflasyon ise neticedir. Ve bunlar doğru orantılıdır... Sizin faiz politikanız yanlış. Olayı kura bağlamak bana göre çok daha yanlış" diye konuşmuştu. 

Merkez Bankası Nisan ayında marjinal fonlama oranını yüzde 12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde  piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 11,5, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştu.

 

Enflasyonda düşüş bekleniyor

 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, sıkı para politikası duruşu ile kredi büyüme hızının makul seyrettiği vurgulandı. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme yaşanana kadar sıkı duruşun süreceği, bu aydan itibaren enflasyonda kayda değer düşüş beklendiği ifade edildi.

İhracatın ise dış talepteki toparlanmanın da etkisiyle büyümeye olumlu katkı yaptığı ifade edilen duyuruda, Kurul'un, talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında 2014 yılında toplam talep koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin ettiği vurgulandı.

 

Borsa yükselişe geçti

 

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından ikinci seansa, ilk seans kapanışına göre 121 puanlık yükselişle 80.022 puandan başladı.

TCMB'nin faiz indirim kararının ardından gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,35'e gerilerken, dolar ise 2.1280 - 2.1320 TL seviyelerinde dengelendi.

 

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