Merkez Bankası politika faizi ve koridoru aşağı çekti

TCMB Para Politikası Kurulu, 1 haftalık repo faizi olan politika faizini 50 baz puanlık indirimle yüzde 5.5'ten yüzde 5'e çekerken, gecelik borçlanma faizi olan faiz koridorunun üst bandını yüzde 7.5'ten yüzde 7'ye, altı bandını ise yüzde 4.5'ten 4'e çekti. Piyasanın beklentisi Merkez'in faizi 25 baz puan aşağı çekmesi yönündeydi. Kararın ardından gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.49 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Bankadan yapılan açıklamada 'Son dönemde açıklanan veriler iç ve dış talep gelişmelerinin öngörüldüğü şekilde seyrettiğini göstermektedir. Yurt içi nihai talep sağlıklı bir toparlanma sergilerken, ihracat zayıf küresel talebin etkisiyle yavaşlamaktadır. İç talepteki canlanmaya bağlı olarak cari işlemler açığında bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Bununla birlikte, mevcut politika çerçevesi ve emtia fiyatlarında gözlenen düşüş cari işlemler açığındaki artış eğilimini sınırlayacaktır'



'Yakın dönemde sermaye girişleri tekrar hızlanma eğilimi gösterirken kredi artış oranları referans değerin üzerinde seyretmektedir. Kurul, finansal istikrara dair risklerin dengelenmesi amacıyla, mevcut konjonktürde bir yandan faiz oranlarının düşük tutulmasının diğer yandan döviz rezervlerini artırıcı yönde makro ihtiyati tedbirlere devam edilmesinin yerinde olacağını belirtmiştir. Bu doğrultuda kısa vadeli faizlerde indirime gidilirken rezerv opsiyonu katsayılarının artırılmaya devam edilmesi uygun bulunmuştur' denildi.



Hüriyet.com'un haberine göre, Banka, finansal istikrarı desteklemek amacıyla Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tutulmasına ilişkin rezerv opsiyonu katsayılarını (ROK), da ilk dilimden sonra gelen dilimlerde 0,2 puan artırdı.



Merkez Bankası hesaplarında Türk lirası zorunlu karşılıklar için 32,7 milyar dolar değerinde döviz tutuluyor. Merkez Bankası, yapılan değişiklik sonucunda, bu imkanın aynı oranda kullanılması halinde döviz rezervlerinde yaklaşık 1.4 milyar dolarlık artış bekliyor.