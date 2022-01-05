Merkez Bankası piyasadan iki tahvilde 300 milyon liralık alım yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki hafta açıkladığı Para ve Kur Stratejisi çerçevesinde piyasadan tahvil alımlarına bugün itibariyle başladı.

Sabah saatlerinde 2027, 2028 ve 2026 vadeli sukuk’ta 150’şer milyon liralık geri alım yapacağını açıklayan bankanın alım programı, sabah saatlerinden itibaren tahvil getiri eğrisini aşağı çeken unsur oldu. Banka iki tahvilde alım gerçekleştirirken, 2026 vadeli sukuk alımını talep gelmesine rağmen gerçekleştirmedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre 2019 yılından bu yana ilk kez yaptığı alımlarla piyasaya likidite sunmayı da amaçlayan TCMB’nin alımlarıyla birlikte, tahvil piyasasında faizler 30 baz puan kadar aşağı kaydı.

Merkez Bankası, 2027 vadeli tahvilde 528 milyon liralık teklif karşılığında 150 milyon liralık alım gerçekleştirirken, ortalama fiyat 64,947 oldu.

2028 vadeli kağıtta 389 milyon liralık talebe karşılık yine 150 milyon liralık alım gerçekleşirken, ortalama fiyat 69,037 olarak gerçekleşti.

İhale sonuçlarının gelmesi ile beraber faizlerde düşüşler 2027 vadeli tahvilde 85 baz puan, 2028 vadeli tahvilde 65 baz puana ulaştı.

İhale takvimi çerçevesinde getiri eğrisinin uzun tarafına 5 ile 10 yıllık ihalelerin Hazine’nin borçlanmasına da faizleri düşürdüğü için katkı sağlaması amaçlanıyor.