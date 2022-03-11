Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,4 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47 olarak gerçekleşirken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,68 TL olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06'ydı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,83 iken, bu anket döneminde yüzde 26,43'e yükseldi.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 olarak açıklandı.

Dolar/TL beklentisi 16,68

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru 16,68 lira olarak gerçekleşirken, bir önceki anket döneminde bu 16,04 TL'ydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir.