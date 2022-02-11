Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Buna göre yıl sonu cari enflasyon beklentisi yüzde 34,06 olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemde 29,75 olarak tahmin edilmişti. Ankete göre cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL olarak kaydedildi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, bu anket döneminde yüzde 24,83 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 16,62TL oldu.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 15,42 olarak kaydedildi.