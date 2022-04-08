Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46'yı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,85 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 40,47, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,68 TL olarak öngörülmüştü.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 26,43'ten yüzde 28,41'e; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,03 ve yüzde 17,68'e yükseldi. Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklenti 17,42'den 17,84 TL'ye çıktı.