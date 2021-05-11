Merkez Bankası'nın faiz kararı metninde yer almayan 'sıkı parasal duruş' ifadesi toplantı özetinde yer aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetleri yayımladı. Karar metninde yer almayan 'sıkı parasal duruş' ifadesi toplantı özetlerinde yer aldı.

Bloomberg'in haberine TCMB'nin yüzde 19'luk politika faiz oranını sabit tuttuğu 6 Mayıs tarihli toplantısına ilişkin özetlerde Merkez Bankası "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca özetlerde Nisan ayından sunulan enflasyon raporuna yapılan vurgu da yer aldı. Özetlerde şu ifadeler yer aldı:

"Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."

Krediler takip altında

TCMB toplantı özetlerinde kredi gelişmelerinin yakından takip edildiğine ilişkin ifadeler de yer aldı. Bu konuda özetlerde, “Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ilişkin göstergelerin yanı sıra döviz kuru oynaklığı ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler önemini korumaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir” ifadeleri yer aldı.