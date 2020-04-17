Merkez Bankası, nisan ayı beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan Ayı Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Buna göre, Mart’ta 6,51 olan 2020 sonu dolar/TL beklentisi, Nisan anketinde 6,93’e yükseldi.

Enflasyon beklentisi de yükseldi

12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 9,70 oldu. Bir önceki ankette bu oran 9,51 idi. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 8,51'den yüzde 8,62'ye yükseltildi.

Büyüme beklentisi daralmaya döndü

Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.