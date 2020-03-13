Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 6,51

Merkez Bankası (TCMB) Mart Beklenti Anketi'nde 2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL'ye yükseldi. Faiz ve enflasyon beklentisi ise geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 2020 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 6,51 TL’den 6,66 TL’ye yükseldi.