Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan mesaj: Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart'ta görevden aldığı Naci Ağbal'ın yerine getirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek" dedi.

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yapmış; banka üst düzey yetkilileri ile karşılıklı olarak 'verimli' bir toplantı gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Bugün ise Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Kavcıoğlu, güçlü temeller üzerinde yükselme vurgusu yaptı.

Kavcıoğlu'nun mesajı şöyle:

"Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte büyük bir özveri ile yatırım üretim ihracat ve istihdamı artırıcı Sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Makro ekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır."