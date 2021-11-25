Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervleri azaldı, brüt rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 19 Kasım'la biten haftada 1 milyar 225 milyon artarken, net uluslararası döviz rezervleri ise 3 milyar 427 milyon dolar düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 86 milyar 696 milyon dolar olan brüt rezervler, 19 Kasım ile sona eren haftada 87 milyar 921 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde net uluslararası rezervler ise 25 milyar 181 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 28 milyar 608 milyon dolardı.

Merkez Bankası altın rezervleri ise 40 milyar 995 milyon dolardan 40 milyar 483 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 127 milyar 691 milyon dolardan 128 milyar 404 milyon dolar seviyesine geldi.