Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 123.7 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Ekim haftasında 1 milyar 358 milyon dolar düşüşle, 123 milyar 784 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın bir önceki haftada toplam rezerv varlığı 125,1 milyar dolardı.

TCMB verilerine göre brüt döviz rezervleri ise geçen haftaya göre 1 milyar 342 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 85 milyar 447 milyon dolar olan rezervler, 28 Ekim ile sona eren haftada 84 milyar 105 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri de 39 milyar 695 milyon dolardan, 39 milyar 679 milyon dolar seviyesine geriledi.

Net rezervler arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 224 milyon dolar artış gösterdi.



Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 32 milyar 420 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 28 Ekim ile sona eren haftada 32 milyar 644 milyon dolara geldi.