Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 109 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 6 Ağustos 2021 itibariyle 566 milyon dolar artarak, 25 milyar 184 milyon dolar olarak kaydedildi.

TCMB'nin toplam rezervleri de 109 milyar doları aştı. Bu verilerle birlikte Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 39 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Merkez Bankası verilerine göre; brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi.

Yine aynı dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara indi.

Önceki haftaya kıyasla 6 Ağustos haftasında toplam rezervler, 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.