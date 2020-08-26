Gece kritik seviyelere ulaşan dolar tekrar geriledi

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarına rağmen kritik seviyelerde kalmaya devam eden dolar gece 7.4180 TL'lik zirveden sonra düşüşe geçti.

Dolar geceki 7.4180 TL seviyesinden gerileyerek 7.39 TL ile güne başladı. Gün içinde düşüşe geçen dolar öğleden sonra 7.34 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro 8.67 TL’den işlem görürken, sterlin ise 9.65 TL’de seyrediyor.

Dolar dün yeniden 7.40 seviyesinin eşiğine gelirken uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullanmıştı. Geç likidite penceresinin faiz oranı, Merkez Bankası’nın politika faizi olan yüzde 8.25’in üzerinde bulunuyor. Merkez Bankası bankalara politika faiziyle para vermeyince bankalar daha yüksek faizli geç likidite penceresi ve diğer kanallara yöneliyor. Bu politika “örtülü faiz artırımı” olarak adlandırılıyor.