Merkez Bankası'nın rezervleri bu kez arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolar oldu.

Dünya'nın haberine göre 12 Haziran haftasında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 127 milyon dolar azalışla 55 milyar 483 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 37 milyar 5797 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolara çıktı.