Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yeni faiz indirimi bekleniyor. Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18’de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini öngördü.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.