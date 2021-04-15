Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeye indi

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 9 Nisan haftasında 9,93 milyar dolar ile Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Reuters'ın yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Nisan'da bir önceki haftaya göre 750 milyon dolar düşüşle Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 9,93 milyar dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 10,68 milyar dolar seviyesindeydi.



Reuters hesaplarına ilişkin yayınladığı notta, TCMB'nin stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş cari bilançosundan aldığını açıkladı ve TL olarak açıklanan rezerv seviyesinin, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrildiği aktarıldı.

2003 Nisan ayından bu yana ilk kez 10 milyar doların altı

Bloomberg'in aktardığına göre, net rezervlerde 2003 Nisan ayından bu yana ilk kez 10 milyar doların altı görülmüş oldu.

TCMB verilerine göre 9 Nisan haftası itibariyle brüt döviz rezervi 49,4 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 48,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Altın rezervleri de 39,4 milyar dolardan 39,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bu rakamların ardından toplam döviz rezervi 89,3 milyar dolar olarak kaydedildi. 2 Nisan haftasında toplam rezervler 87,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.