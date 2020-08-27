Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 28.22 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 21 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 0.51 milyar dolar düştü. Net rezervler 28.22 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 1.07 milyar dolar artarak 28.73 milyar dolar olmuştu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 21 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 45.378 milyar dolardan 45.434 milyar dolara yükseldi. Buna göre brüt rezervler 56 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42.816 milyar dolardan 43.277 milyar dolara toplam rezervler ise 88.194 milyar dolardan 88.711 milyar dolara seviyesine yükseldi. Böylece, toplam rezervler 517 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki artış 461 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.