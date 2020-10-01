Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 16.95 milyar dolara indi

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.88 milyar dolar düşüşle 16.95 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 1.2 milyar dolar düşüşle 18.83 milyar dolar olmuştu.

25 Eylül haftasında brüt döviz rezerviyse, 43.159 milyar dolardan 42.420 milyar dolara geriledi. Böylece bir haftada brüt rezervler de 739 milyon dolar azaldı.

Altın rezerviyse 43.161 milyar dolardan 41.97 milyar dolara indi. Toplam rezervler 83.517 milyar dolar seviyesine geriledi. Toplam rezervler geçtiğimiz hafta 86.320 milyar dolardı, 2.803 milyar dolarlık azalma gerçekleşti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.