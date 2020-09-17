Merkez Bankası'nın net rezervleri 20 milyar dolara çıktı; 2004'ten bu yana en düşük seviyelerinde

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Eylül haftasında yaklaşık 640 milyon dolar artışla 88.2 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 11 Eylül haftasında 18.6 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler 2004 ortasından bu yana en düşük seviyede seyrediyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri Şubat ayından başlayacak şekilde düşüşe geçmiş, koronavirüs salgını adımlarının da etkisiyle sert gerilemişti. Toplam rezervler Şubat ayından Mayıs ortasına kadar 23 milyar dolar geriledikten sonra sınırlı artma eğilimine girse de kalıcı olmamıştı.

Merkez Bankası haftalık para istatistiklerine göre, bankanın rezervleri önceki hafta 18.6 milyar dolara gerileyen net rezervler geçtiğimiz hafta ise 20 milyar dolara yükseldi.

'Swaplar gerçek düşüşü görünür kılmıyor'

Türkiye TL'yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan beri döviz arz ediyor. Bankacıların 2019'dan beri 120 milyar dolar civarında olduğunu hesapladığı bu döviz arzı Merkez Bankası’nın rezervlerine düşüş ve zaman zaman kamu bankalarının döviz açık pozisyonunda yükseliş olarak yansıyor.

Analistler BDDK kararının da etkisiyle lokal bankaların Merkez Bankası’yla yaptıkları swaplardaki artışın Merkez Bankası rezervlerindeki gerçek düşüşü görünür kılmadığını da belirtiyor.