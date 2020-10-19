Merkez Bankası'nın geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 13.27; Reuters anketinde beklenti faiz artışı yönünde

Merkez Bankası'nın (Merkez Bankası) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.27'ye yükseldi. Merkez Bankası'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 16 Kasım vadeli repo ihalesine 40.65 milyar lira teklif geldi.



Merkez Bankası Cuma günü de döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti. Merkez Bankası bu oranları 21 Ağustos'ta yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.



Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü itibarıyla 8.0 baz puan daha yükselerek yüzde 12.26'ya çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün de altındaydı.



Merkez Bankası geçen hafta başında lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü. Buna göre, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5.0'ten yüzde 7.0'ye yükseltildi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten Merkez Bankası'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.

Reuters anketinde medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye çıkacağı yönünde.