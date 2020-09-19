Merkez Bankası’nın faizi fiilen yüzde 11-11.5 bandına yükseldi

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta açtığı repo ihalelerinde fonlama faizi, bankanın politika faizi olan yüzde 8.25’in yaklaşık üç puan üzerinde oluştu. Faizin bankaların teklifleriyle belirlendiği, bu nedenle “Geleneksel yöntemli” olarak adlandırılan ihalelerde faiz şöyle oluştu:

-Bursa Sancak sitesinin haberine göre Pazartesi günü geleneksel yöntemle açılan repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45,

-Salı günü açılan ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34,

-Çarşamba günü açılan ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31,

-Perşembe günü açılan ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.