Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8.55 seviyesine geriledi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar 8,60 civarından başladığı günde 8,55'e geriledi. Dolar, gün içi en düşük 8,53 seviyesine kadar çekildi.
Euro ise kararın ardından 10,06 seviyelerinden işlem görürken, gün içi en düşük 10.02 seviyesine çekildi. Euro güne 10,11 seviyesinden başlamıştı.
Merkez Bankası, 12 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından beklentilere paralel olarak yüzde 19 olan politika faizini sabit bıraktı.
TIKLAYIN: Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu
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