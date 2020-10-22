Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolarda son durum

Dolar/TL, piyasada Merkez Bankası'nın bugün toplanan Para Politikası Kurulu’nda faiz artışına karar verileceği beklentisiyle gerilemeye devam etti.

14 Ekim’de 7.9612 TL ile tarihi zirveye ulaşan dolar, iyimser beklentilerin etkisiyle geriledi. Bugün 7.8106 TL’den açılan dolar şu dakikalarda 7.8020 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro 9.24-9.25 TL aralığında dalgalanırken, sterlin ise 10.25 TL’den alıcı buluyor.

Bankacılar Türkiye'den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların Merkez Bankası ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlar.

Piyasada faiz artışı fiyatlandı

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor. Bankacılar 100-200 baz puan artışın piyasada fiyatlanmış olduğunu; bu bant dışındaki adımların yeni bir fiyatlama getirebileceğini belirtiyorlar.

Bankacılar Merkez Bankası kararı sonrası ilgili eğilimleri yakından takip edecekler. Hem lokal hem de yabancı algısında yaşanabilecek değişim ülkenin döviz dengesi açısından yakından izleniyor.

Özellikle yabancı yatırımcının olası bir geri dönüşü, kamunun 120 milyar doların üzerinde döviz arzı yapması sonrası rezervlerde yaşanan düşüşü ve soru işaretlerini azaltabilir. Benzer şekilde 218 milyar doları bulan lokal döviz mevduatlarında yaşanabilecek bir çözülme de yabancı yatırımcı kadar olmasa da benzer pozitif etkileri yaratabilir.