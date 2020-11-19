Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum ne?

Piyasada dikkatler Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği politika toplantısında. Geçen hafta yoğun geçen ekonomi gündeminde yaşanan gelişmelerin ardından TCMB'den güçlü bir faiz artırımı beklentisi hâkim. Çarşamba gününü 7.7063 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde yatay bir seyir izliyor.

TCMB'nin son toplantısından bu yana ekonomi yönetiminde köklü değişiklikler yaşandı. Ekonomi yönetimindeki değişiklikler oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 Kasım'da Murat Uysal TCMB başkanlığından alınarak yerine eski maliye bakanlarından Naci Ağbal atandı. Sonrasında ise Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Hafta başında yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan atandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni döneme ilişkin mesajları da piyasanın faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Piyasada dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayı politika toplantısından çıkacak kararlar üzerinde olacak.

Dolar/TL kuru TSİ 10.00'da 7.7127'den işlem gördü. Euro/TL 9.1441'den alıcı buluyor. Kur sepeti 8.4274 oldu. Dolar/TL kurunda üç aylık ima edilen volatilite yüzde 20.35, üç aylık tarihi volatilite yüzde 14.69 seviyesinde.