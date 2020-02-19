Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Piyasalar bugün merkez bankalarının ne yapacağına odaklandı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz açıklayacağı güne dolar/TL 6.05 seviyesinin üstünde başladı. Akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası da (Fed) faiz kararını duyuracak. Fed'in faizleri sabit bırakması beklenirken TCMB'nin bugün ne yapacağı merak ediliyor.