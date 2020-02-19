Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Fed tutanaklarının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,06 seviyesinden başladı.
Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 8’i TCMB’nin faizde değişiklik yapmayacağını düşünürken, 8 ekonomist 50 baz puan, 3 ekonomist 25 baz puan, 2 ekonomist ise 75 baz puan indirim olacağı tahmininde bulundu. TCMB’nin kararı saat 14.00’de açıklanacak.
Reuters’ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı anketin medyanı 50 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 10.75’e çekileceği yönünde oluştu.
Ankette 15 katılımcıdan faiz artışı bekleyen yok. Tahminler faizlerin sabit tutulacağı ila 75 baz puan indirim yapılacağı bandında yer alıyor. ABD Merkez Bankası(Fed), 28-29 Ocak FOMC toplantı tutanaklarını Türkiye saatiyle saat 21.30’da açıklayacak.