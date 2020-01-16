Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kuru ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklanacağı yeni günde Dolar/TL, bankalararası piyasada 5,89 seviyesinde yer alıyor. Euro TL ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Dolar kuru karar öncesi 10.50 saatlerinde 5,89 seviyesinde işlem görüyor.

Borsada zirve

BIST 100 endeksi 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren uzmanlar, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor

Reuters'ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette 21 katılımcıların 13’ü faiz indirimi beklerken 8’i faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Uzmanlar, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.